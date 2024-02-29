اختتام الدورة الجنائية الثانية بمحكمة الدار البيضاء بالفصل في 355 ملف قضائي

اخنتمت الدورة الجنائية الثانية لسنة 2023 لمحكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس، والتي من المرتقب أن تستأنف العمل بدءا من أواخر شهر أفريل المقبل لعام 2024 لستمر الى غاية شهر جوان للعام الجاري.

وجرى اختتام الدورة الجنائية في أجواء احتفائية، بحضور النائب العام لمحكمة الجنايات “عمرون العيد”، ورئيس المحكمة ” بن ميسية الياس” وعدد من وكلاء الجمهورية بذات لمحكمة وأمناء الضبط الذين حرصوا على السير الحسن للعمل القضائي، وبالمناسبة ألقى النائب العام “عمرون العيد” كلمة أعلن فيها على اختتام الدورة الجنائية الثانية لسنة 2023، مقدما عبارات الشكر والتقدير للموظفين وكذا القضاة الذين شاركوا في تشكيل محكمة الجنايات، بما فيهم القضاة الشعبيين” المحلفين” الذين رافقوا العمل القضائي منذ انطلاق الدورة الجنائية الى غاية اختتامها.

وتم معالجة 355 ملف قضائي ، منها 295 قضية تم الفصل فيها، فيما تأجل 60 قضية الى غاية الدورة الجنائية المقبلة.

وضمت الدورة الجنائية الثانية حسب الجدول عشرات القضايا المتعلقة بارتكاب الأعمال والأفعال الإرهابية ب35 قضية، خاصة تلك المتعلقة بجرائم انشاء وتأسيس وتنظيم أو تسيير جماعة أو منظمة ارهابية أو تخريبية الغرض منها إرتكاب أفعال إرهابية او المساس بأمن الدولة، وكذا الترويج لانباء كاذبة، والتحريض على التجمهر، بحيث يتابع بشكل ملفت في هذا النوع من القضايا، الثلاثي الفار كل محمد العربي زيتوت ، أمير بوخرس، هشام عبو. على غرار المتهم الموقوف المدعو ” بن حليمة عزوز” الذي تم متابعته في هذه القضايا بوقائع جديدة أنهي التحقيق فيها مؤخرا قبل أن يتم احالتها على محكمة الجنايات الابتدائية.

وفيما يخص القضايا الأخلاقية، جاءت في المرتبة الثانية بعد قضايا الارهاب بمجموع 27 قضية تراوحت بين أفعال الاغتصاب وهتك العرض، والتي راح ضحيتها معظهم أطفال قصر كن الجنسين الذكر والأنثى، في مؤشر يدل على ارتفاع الجرائم الاخلاقية والماسة بآداب العامة واستفحالها في المجمتع، خاصة عن طريق استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتهديد بواسطتها.

كما تم برمجة 22 قضية تتعلق بجرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل، ومنها ما ارتكب ضد الأصول، في حين تضمنت الدورة الجنائية المبرمجة 8 ملفات جنائية ذات صلة بجرائم المتاجرة بالمخدرات في اطار جماعة اجرامية منظمة.