اختتام السنة التكوينية 2018/2019 بالمدية

أعلن أمس الخميس، والي ولاية المدية، عباس بداوي، من معهد التكوين المهني ” محمد مختيش”، عن الاختتام الرسمي للسنة التكوينية 2018/2019.

حيث أشرف بالمناسبة، على تكريم المتفوقين الحاصلين على المراتب الأولى على دفعاتهم في شتى الاختصاصات، بمختلف المراكز والمعاهد التكوينية لبلديات الولاية.

وقد أعرب الوالي، عن فخره بخريجي التكوين المهني ومواكبتهم متطلبات سوق الشغل المحلية في شتى المجالات.

وأشار أن الولاية عرفت قفزة نوعية، سواء من جانب المنشآت التكوينية أو التجهيزات، حيث استقطبت هذه السنة ازيد من 10 آلاف متربص.

بالإضافة إلى الاتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات، والتي اعتبرها الوالي مؤشرات تنبئ بمستقبل زاهر بالولاية.