اختتام المرحلة الثانية من التكوين الفيدرالي لفائدة أول دفعة من مدربي “الفوتصال”

اختُتمت، أمس الأربعاء، بالمركز الوطني لتجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة (ولاية تيبازة)، المرحلة الثانية والأخيرة من التربص الفيدرالي التكويني المخصص لأول دفعة من مدربي كرة القدم داخل القاعة (فوتصال).

وذلك بعد خمسة أيام من التكوين المكثّف، حسب ما كشفه بيانٌ للاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي.

وشهد هذا التربص مشاركة 18 مدربًا ينشطون في القسمين الوطنيين الأول والثاني. استفادوا من دروس نظرية داخل قاعة المحاضرات، إضافة إلى حصص تطبيقية ميدانية نُظّمت في القاعة المتعددة الرياضات، تحت إشراف المدرب الوطني نور الدين بن عمروش.

وفي ختام الدورة، خضع المشاركون إلى اختبارين تقييميّين، أحدهما نظري والثاني تطبيقي، قصد قياس مدى استيعابهم للمحتوى العلمي والفني الذي تم تقديمه خلال فترة التكوين.

ويعَدُّ هذا التكوين الإجباري محطة أساسية في مسار تأهيل المدربين من المستوى الثاني. ويأتي تماشيًا مع متطلبات رياضة “الفوتصال”. والمعايير التي حددتها المديرية الفنية الوطنية. في سبيل الرفع من مستوى التأطير الفني داخل الأندية والمنافسات الوطنية.

وقد تمّ في نهاية الدورة توزيع شهادات مشاركة على المستفيدين، في انتظار تنظيم دورة جديدة لفائدة مجموعة ثانية من المدربين قبل نهاية السنة الجارية. ضمن برنامج وطني شامل لتأهيل الكفاءات التقنية في هذه الرياضة المتنامية.