اختتام المرحلة الخامسة والأخيرة من التكوين الخاص بالمحضّرين البدنيّين

اختتمت، اليوم الثلاثاء، المرحلة الخامسة والأخيرة من الدورة التكوينية المخصصة للمحضرين البدنيين ضمن المجموعة الثانية.

ونظِّمَت بالمركز الوطني لتجمّع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة (ولاية تيبازة).

وحسب بيانٍ للاتحاد الجزائري لكرة القدم، فقد خضع المترشحون خلال هذا اليوم لاختبارات كتابية تدخل ضمن التقييم النهائي لهذا البرنامج التكويني الذي استفادوا منه على مدار عدة مراحل.

وأشرف على حفل الاختتام، مدير قسم التكوين بالمديرية الفنية الوطنية، كريم قاصد، حيث قام بتسليم شهادات المشاركة للمتربصين. متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتوفيق في مسيرتهم المهنية.