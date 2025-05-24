اختتام المقياس الأول من الدورة التكوينية لمدربي كرة القدم داخل القاعة بفوكة

اختُتمت، اليوم السبت، أشغال المقياس الأول من الدورة التكوينية المخصصة لفائدة مدربي كرة القدم داخل القاعة (الفوتسال).

والتي احتضنها مركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة (ولاية تيبازة). تحت إشراف المديرية التقنية الوطنية للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وانطلقت هذه الدورة يوم الثلاثاء الماضي. بمشاركة مدربي الفوتسال من حاملي شهادة المستوى الثاني. في إطار أول دفعة يجري تأطيرها وفق برنامج تكويني جديد وضعته المديرية التقنية الوطنية.

ويهدف إلى تطوير كفاءات التأطير الفني في هذا التخصص سريع النمو.

أشرف على افتتاح الدورة المدير التقني الوطني، السيد علي موسر، بمعية مدير قسم التكوين، كريم قاصد، وبحضور الناخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، نور الدين بن عمروش. الذي قاد جانبا كبيرا من المحاضرات والورشات التطبيقية.

وقد تضمن برنامج التكوين مزيجا من الدروس النظرية وورشات العمل التطبيقية. حيث خصصت الفترة الصباحية لمحاضرات نظرية بقاعة المحاضرات تمحورت حول المبادئ الأساسية للتدريب في الفوتسال، الخطط التكتيكية، وطرق تسيير الحصص التدريبية. قبل الانتقال إلى الورشات التطبيقية في القاعة خلال الفترة المسائية.

وأجمع المشاركون في ختام هذا المقياس الأول على أهمية هذه المبادرة التي تندرج ضمن استراتيجية تأهيل المدربين وفق المعايير الحديثة المعتمدة دوليا. كما ثمنوا المجهودات المبذولة من قبل المديرية التقنية الوطنية والطاقم المؤطر.

للتذكير، ستتواصل هذه الدورة عبر تنظيم المقياس الثاني خلال شهر جوان المقبل. وهو ما سيسمح للمدربين المعنيين باستكمال مسارهم التكويني والحصول على شهادة معترف بها تؤهلهم للعمل ضمن الأطر الفنية لرياضة الفوتسال على المستويين الوطني والمحلي.