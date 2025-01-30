اختتام المقياس الـ 4 من تكوين الحصول على شهادة “كاف أ”

كشفت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الخميس، عن اختتام المقياس الرابع من تكوين الحصول على شهادة “كاف أ”.

وقالت الفاف، أنها اختتمت تكوين الحصول على شهادة التدريب المخصصة للمجموعة الرابعة التي تضم عددا من اللاعبين الدوليين السابقين.

كما كشفت أن اليوم الأخير للدوة، تضمن تنشيط محاضرتين الأولى حول دور مدرب حراس المرمى ضمن الطاقم الفني والثانية للتحسيس بالمخاطر المرتبة عن تعاطي المنشطات.

للإشارة، أن فؤاد شيحة المدير التقني الوطني بالنيابة وريس قسم التكوين، هو من قام بالإشراف على مراسم الاختتام مع توزيعه شهادات المشاركة في هذا التربص على المشاركين.

أشرف على مراسم الاختتام السيد فؤاد شيحة، المدير التقني الوطني بالنيابة ورئيس قسم التكوين، حيث تم توزيع شهادات المشاركة في هذا التربص على المشاركين.