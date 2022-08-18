اختتام المنافسة.. الجزائر تحصد 42 ميدالية في الألعاب الإسلامية

تمكّنت الجزائر من حصد 42 ميدالية بين 7 ذهبيات و12 فضية و23 برونزية في الألعاب الإسلامية التي اختتمت اليوم فعاليتها بمدنية قونية التركية.

ووصفت اللجنة الأولمبية والرياضية المشاركة الجزائرية بـ “المشرفّة” عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك.

كما إعتبرت هذه الحصيلة الأفضل في تاريخ مشاركة الرياضة الجزائرية في ألعاب التضامن بعد التي احتضنتها اذربيجان سنة 2017.

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