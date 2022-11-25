اختتام المهرجان الدولي الثقافي للمنمنمات وفنون الزخرفة

أُسدل السّتار يوم الخميس، بعاصمة الزيانيين تلمسان، على فعاليات الطبعة الثانية عشر “للمهرجان الدولي الثقافي للمنمنمات وفنون الزخرفة”. تحت شعار “جسور ذهبية”، بحضور مدير الثقافة والفنون لولاية تلمسان، محافظة المهرجان ومدراء المؤسسات الثقافية تحت الوصاية.

وعرف حفل ختام المهرجان الذي أقيم بمركز الدراسات الأندلسية تكريم المتوجين الثلاثة الأوائل في المسابقات الرسمية. حيث عادت الجائزة الأولى للجزائر من خلال إبن مدينة مستغانم الفنان “جيلالي قرين”. فيما عادت الجائزة الثانية للفنان “سيد عبد العرفان” من دولة باكستان.

أما الجائزة الثالثة فعادت للفنانة “هدى مليك”، من بوسعادة بالجزائر أيضًا. كما قدمت لجنة التحكيم ثلاث جوائز تشجيعية لكل من الفنان “محمدي نجيب”، الفنانة “أمينة قاضي” والفنانة “فريال مخنشي”.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم، الفنانة “آمال ضيف الله”، أن 16عملاً فنيًا قد ترشح للمسابقة بين منمنمات وزخرفات. مضيفةً أن عمل الفنان “جيلالي قرين” الفائز بالمرتبة الأولى يحمل تقنيات عالية الدقة والجودة. ويعكس أصالة المدرسة الجزائرية في المنمنمات”.

كما كان المهرجان الذي افتتح في 19 نوفمبر الماضي قد عرف تنظيم معرض تشكيلي دولي. شارك فيه عشرات الفنانين من الجزائر والبلدان الأجنبية المشاركة. مع تخصيص تكريم الفنان الراحل “بشير يلس” إبن تلمسان وأيقونة الفن التشكيلي في الجزائر. نظير مساره الإبداعي الثري والحافل في مجال التشكيل وفن العمارة.

هذا وتميّز المهرجان طيلة أيامه بتنظيم عدة نشاطات فنية متنوعة، على غرار تنظيم ورشات ودورات تدريبية أطّرها بعض الخبراء المشاركين. لفائدة طلبة وفنانين شباب من مدارس الفنون الجميلة لولاية عنابة وعزازقة (تيزي وزو) وكلية الفنون الإسلامية بتلمسان. والتي أطرها أساتذة بارزون في مجال الفنون الإسلامية من الجزائر، تركيا وإيران وغيرها.

كما تم تنظيم محاضرات وندوات فكرية تزامنًا وإحياء اليوم العالمي للفن الإسلامي، بالإضافة إلى برمجة خرجات سياحية إلى بعض المواقع الأثرية بتلمسان والتي نالت إعجاب المشاركين.