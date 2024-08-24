اختتام الندوة التكوينية لكرة القدم النسوية بالجزائر

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف” عن اختتام الندوة التكوينية الأولى، اليوم السبت، حول كرة القدم النسوية بالجزائر.

وجرت الندوة التكوينية على هامش دورة “لوناف” المؤهلة لرابطة أبطال إفريقيا 2024 للسيدات.

وكانت أشغال الندوة التكوينية التي نظمتها الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم، قد انطلقت بالتعاون مع اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم والاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وشهدت الندوة حضور رئيس الفاف وليد صادي إلى جانب رئيس اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم جمال علام.

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