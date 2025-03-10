اختتام تربص المنتخب الوطني لـ الفوتصال

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالة (فوتصال)، تربّصه التحضيري الذي أقيم بمركز تجمع وتحضير النخبة بفوكة بولاية تيبازة.

وكشفت الفاف، في بيان لها، أن لاعبي المنتخب الوطني دخلوا في تربص تحضيري يوم الأربعاء الماضي، استمر خمسة أيام. أجرى فيه منتخب الخُضر لـ “الفوتصال” برنامجاً تحضيرياً مكثفاً، اختتم بحصة تدريبية أخيرة أمس الأحد، ليتم تسريح جميع اللاعبين للالتحاق بأنديتهم.

للإشارة، شهد التربص مشاركة 15 لاعبا من البطولة المحلية، وهو الرابع للمنتخب الوطني منذ بداية السنة الحالية.