أشرفت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صورية مولوجي “، على حفل اختتام تظاهرة “الأيام الإبداعية الإفريقية لعام 2024” التي جاءت تحت شعار: “شعب واحد متحد في الثقافة يبدع من أجل العالم”.

وأوضح بيان لوزارة الثقافة أن مراسيم حفل الإختتام جرت بحضور سفيرة مفوضة الصحة وشوؤن الإنسانية والتنمية الإجتماعية بالإتحاد الإفريقي “ساماتي سيسوما”. مفوض الإتحاد الإفريقي مكلف بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا والإبتكار “محمد بلحسين”. نائب رئيس مجلس إدارة بنك إفريقيا للإستراد والتصدير. وزراء الثقافة من الدول الإفريقية المشاركين، إطارات الدولة. فنانين ومبدعين من الجزائر ودول إفريقية مختلفة. وذلك بحديقة التجارب الحامة -الجزائر-.

حيث شهد الحفل عرض تشكيلة من الألبسة التقليدية الجزائرية ذات اللمسات العصرية. والتي أبرزت المقومات الثقافية وأصالة كل منطقة من الجزائر.

كما كان حفل الختام مناسبة سانحة لاكتشاف عادات وتقاليد إفريقيا من خلال تصمايم لألبسة تعبر عن ثقافة الشعوب الإفريقية المشاركة.

وتم بالمناسبة الإعلان عن الفائزين بمسابقة الأفلام القصيرة ضمن “أنشطة تظاهرة الأيام الإبداعية الإفريقية 2024”.

جدير بالذكر أن تظاهرة “الأيام الإبداعية الإفريقية لعام 2024” والتي أسدل عنها الستار أمس السبت. توشحت بجماليات الإبداع والفنون وعصارة المواهب التي قدَّمت أجود ما لديها على أرض الجزائر.

حيث كانت هذه التظاهرة بمثابة لقاء ثقافي رفيع المستوى عبَّر عن التزام الدول الإفريقية. بمسؤولية النهوض بمختلف الصناعات الثقافية والفنية في قارة إفريقيا.

كما استقطبت التظاهرة العديد من الشباب و المهتمين بالشأن الثقافي لمناقشة وبحث الآليات الجديدة والفاعلة لتطوير التعاون. وخلق ديناميكية جديدة للارتقاء بالصناعات الثقافية وتعزيز دور مواهب القارة السمراء في كل الفنون.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور