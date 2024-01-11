اختتام فعاليات البطولة الوطنية العسكرية مابين المدارس للرمي بالمسدس الآلي
بقلم نسرين محفوف
أسدل الستار اليوم الخميس، بالمدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل الناحية العسكرية الخامسة. على فعاليات “البطولة الوطنية العسكرية مابين المدارس للرمي بالمسدس الآلي- ذكور و إناث”.
هذه البطولة التي جرت على مدار ثلاثة أيام تميزت بالإثارة و قوة المنافسة، وسادها الإنضباط. والرغبة في التفوق وطبعتها الروح الرياضية العالية والتنظيم المحكم. فجر خلالها الرماة المشاركين كل طاقاتهم و مهاراتهم لإعتلاء منصة التتويج و الظفر بمكانة ضمن فريق النخبة. لتمثيل الجزائر في المحافل الدولية.
وقد تنافسوا في عدة إختصاصات فكانت النتائج أن تحصلت على المرتبة الأولى فردي. وحسب الفرق ذكور المدرسة العليا للعتاد/ن ع1، والمدرسة التطبيقية لجند البحرية بجيجل /ن ع5 في صنف الإناث.
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