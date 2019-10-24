اختتام فعاليات الصالون الدولي حاسي مسعود إكسبو 2019

اختتمت فعاليات الصالون الدولي حاسي مسعود إكسبو 2019 اليوم الخميس، في طبعته الثامنة، حيث شهد نجاحا سيّما في عدد الزوار.

وقد سجلّ الصالون المختص في الصناعة توافد أزيد من 7200 زائر من المهنيين في الصناعات البترولية والغازية.

كما تميّز هذا الحدث الصناعي والإقتصادي في طبعته الاخيرة بمشاركة نحو 200 عارض جزائري وأجنبي.

وقد اعتبر عدد من العارضين، أن هذه الطبعة شكلت فرصة حقيقية لعقد صفقات بين الشركات الناشطة في مجال المحروقات وغيرها.

وأصبح الصالون الذي تعكف على تنظيمه منذ 2011 شركة الاتصال للصناعة البترولية بمثابة منصة لعقد صفقات عمل وتعاون بين الشركات البترولية ومورديهم.