اختتام لقاء الرئيس تبون مع رؤساء الأحزاب السياسية

اختتمت مساء اليوم الثلاثاء، أشغال اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” (الجزائر العاصمة).

ويأتي هذا اللقاء الذي حضره الوزير الأول، نذير العرباوي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، في إطار التزام رئيس الجمهورية بتكريس سنة الحوار والتشاور مع الطبقة السياسية، تجسيدا للديمقراطية التشاركية.

وقبل انطلاق أشغال اللقاء الذي شارك فيه 27 حزبا سياسيا، قام رئيس الجمهورية بمصافحة رؤساء الأحزاب المشاركين في هذا اللقاء الذي تتواصل مجرياته.

كما ألقى رؤساء الأحزاب خلال اللقاء مداخلات تضمنت آراءهم وانشغالاتهم ومقترحاتهم حول العديد من القضايا الوطنية قبل الاستماع الى رد رئيس الجمهورية على هذه المداخلات.