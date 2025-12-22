إعــــلانات
الوطني

اختتام مشروع دعم التعاونيات في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات

بقلم أسماء.ع
  • 17
  • 0

نظمت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة. الورشة الختامية لمشروع الدعم التقني في إنشاء وتسيير تعاونيات القطاع. في إطار التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

