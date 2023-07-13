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الرياضة

اختتام منافسات الملاحة الشراعية بحصد الجزائر 9 ميداليات

بقلم عزيز طالبي
اختتام منافسات الملاحة الشراعية بحصد الجزائر 9 ميداليات
الملاحة
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اختتمت، اليوم الخميس، منافسات الملاحة الشراعية بافتكاك الجزائر ميداليتين ذهبيتين التي كان بطلتها كل من إناس شلالي وميساء عبد الفاتح.
كما فازت الجزائر بـ 4 ميداليات فضية و 3 برونزيات، ليصبح رصيد الجزائر 9 ميداليات كاملةن و هي الإنجاز الذي يعتبر ممتاز جدا للرياضة الجزائرية.
كما هنّأت اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائريتين البطلتين شلال وميساء على الإنجاز بالفوز بالذهب، متمنيين النجاح لهما في قادم المواعيد.

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