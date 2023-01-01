اختتام مهرجان أهلليل بحضور جمهور غفير

أختتمت سهرة يوم السبت بولاية تيميمون، فعاليات الطبعة الـ15 للمهرجان الثقافي الوطني أهلليل.

وتم تنظيم حفل تكريمي للفرق المشاركة والفائزين في مسابقته، بمسرح الهواء الطلق بتيميمون.

وتميز هذا الحفل، بحضور جمهور غفير من محبي هذا التراث والذي قادهم فضولهم المعرفي لاكتشاف وتذوق هذا التراث اللامادي العريق.

وأبدعت الفرق التراثية التابعة لجمعيات “بوفقوس” من بلدية أولاد عيسى و”انو تامقريوت” من بلدية أوقروت. إلى جانب جمعيات “بنات المغرى” و “تنهولاوين” و”كوكب الجنوب” من بلدية تيميمون بإمتاع الحضور بفسيفساء من روائع أهلليل.

على غرار قصائد “بسم الله بديت..مولانا كريم” و قصيدة “يا حلال لباب..عطيني ساروت” و قصيدة “آ ماما لعذاري..آ يما هاما” “آ قلبي يزاك من لهبال..اللي جفاك اجفيه و تعدى حدوده”.

وفي نهاية هذا الحفل كرمت محافظة المهرجان، تحت إشراف السلطات المحلية، مختلف الفرق المشاركة. والمساهمين في انجاح التظاهرة.

كما تم تتويج الفائز في مسابقة الأبشنيو الصغير التي كانت من نصيب البرعمة الموهوبة “واعلي هنادي” من جمعية تينهولاوين بتيميمون.