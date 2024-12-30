اختتام الطبعة الـ17 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف بتوزيع الجوائز على الفائزين

اختتم مساء اليوم الاثنين، المهرجان الوطني للمسرح المحترف في طبعته الـ17، الذي جرت فعالياته من 20 إلى 30 ديسمبر الجاري بالجزائر العاصمة، بتوزيع الجوائز على الفائزين.

وتوجت مسرحية “سفينة كاليدونيا” من إنتج المسرح الجهوي تيزي وزو، بالجائزة الكبرى لأفضل عرض متكامل، وعادت جائزة أفضل أداء نسائي للفنانة ليديا لعريني، عن المسرح الجهوي سوق أهراس. فيما حصلت الممثلة هاجر سيراوي، على جائزة أحسن دور نسائي ثاني. عن دورها في مسرحية “عقد الجوهر” للمخرج حيدر بن حسين، وإنتاج المسرح الوطني الجزائري.

ولدى الرجال، نال الطاهر بن صفي الدين، عن المسرح الجهوي الأغواط ، جائزة أفضل أداء رجالي، بينما صحل فتحي مباركي، جائزة أحسن دور رجالي ثاني. عن دوره في مسرحية “الاختيار” للمخرج محمد فريمهدي، وإنتاج مسرح سعيدة الجهوي.

وعادت جائزة أحسن كوريغرافيا للفنان عيسى شواط. عن العمل المسرحي “زهرة الرمال” للمسرح الجهوي أدرار. بينما ذهبت جائزة الإبداع الموسيقي لسيد أحمد بومعزة، عن العمل المسرحي “انفصام ثلاثي الأبعاد” لمسرح الأغواط الجهوي.

وبخصوص الجوائز المستحدثة، فقد نالت فريال نجادي، جائزة الممثلة الواعدة عن مسرحية “أنثى الجن” لمسرح مستغانم. فيما نال بن يوسف سي دمو، جائزة الممثل الواعد عن المسرح الجهوي لعين الدفلى.

وحصدت تجربة “صفار” لمسرح الأغواط الجهوي، حصة الأسد من جوائز المهرجان الثقافي الوطني للمسرح المحترف في طبعته الـ. في وقت جرى منح جائزة أحسن عرض متكامل لمسرحية “ثورة”.

أما جائزة أفضل نص مسرحي، فعادت إلى هارون الكيلاني، عن مسرحية أنثى الجن، من إنتاج المسرح الجهوي مستغانم.

وعادت جائزة لجنة التحكيم، لطاقم مسرحية عقد الجوهر من إنتاج المسرح الوطني الجزائري. أما جائزة أحسن إخراج فتوج بها فريمهدي من المسرح الجهوي لسعيدة.