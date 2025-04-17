اختتام ملتقى “فيفا” لتكوين جيل جديد من الحكام الشباب

اختُتم، اليوم الخميس، الملتقى التدريبي للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA MA) المخصّص للمواهب الشابة في مجال التحكيم.

ونظّمت هذا الملتقى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، الخميس، فقد تم تخصيص هذا الملتقى التدريبي للمواهب الشابة في مجال التحكيم، بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة، بولاية تيبازة. وانطلق هذا الملتقى يوم 13 أفريل الجاري، وجمع 35 حكمًا شابًا، من بينهم ثلاث سيدات، جميعهم تحت سن 26 سنة، وينشطون حاليًا في بطولة الرابطات الجهوية ما بين الولايات.

واستمرت الدورة لمدة خمسة أيام، وتنوّعت بين جلسات نظرية بالمركز في فوكة، وتدريبات تطبيقية في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وقد أشرف على هذه الدورة مجموعة من خبراء “الفيفا”، إلى جانب عدد من إطارات المديرية الوطنية للتحكيم.

وأكد البيان ذاته أن هذا الملتقى يأتي في إطار سياسة التكوين المستمر التي تنتهجها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والمديرية الوطنية للتحكيم. بهدف تأهيل جيل جديد من الحكام المتمكنين والمستعدين لمواجهة تحديات كرة القدم الحديثة.