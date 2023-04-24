اختطاف الليبي “محمد زعبية” اللاعب السابق للحمراوة والكناري

كشفت تقارير صحفية ليبية اليوم الاثنين، اختطاف الدولي الليبي، واللاعب السابق لكل من شبيبة القبائل ومولودية وهران، محمد زعبية، اللاعب الحالي لنادي الاتحاد الليبي.

وسبق لزعبية أن تألق في البطولة الجزائرية، بألوان شبيبة القبائل موسم 2013-2014 قبل الالتحاق بعدها بمولودية وهران إلى غاية 2016.

وأكد موقع “ليبيا المستقبل”، نقلا عن مصادر من عائلة زعبية، بأن الأخير، تعرض بالفعل للاختطاف من جانب من وصفوهم بـ “عناصر مسلحة”.

مشيرا إلى أن عائلة لاعب الكناري السابق. طالبت باطلاق سراح زعبية فورا. ومناشدين كافة الجهات المعنية والمسؤولين بالدولة التدخل بشكل عاجل لإطلاق سراحه.

كما نقل المصدر ذاته، منشور لعم اللاعب على “فيسبوك” جاء فيه: “سألني عدد من الأصدقاء على الخاص عن مدى صحة الخبر المتداول بشأن خطف نجم فريق الاتحاد والمنتخب الوطني. محمد زعبيه.. نعم انقطع الاتصال مع محمد منذ الخميس الماضي”.