اختطاف عجوز جزائرية في فرنسا

كانت بلدة عين في منطقة تريفو الفرنسية، مسرحاً لعملية اختطاف امرأة في السبعينيات من عمرها.

واقتحم الجناة الملثمون والمسلحون منزل الضحية قبل استخدام سلاحهم الناري والنجاح في خطتهم.

وبحسب صحيفة JDD الفرنسية، فإن عائلة الضحية معروفة لدى المصالح القضائية بتهمة تهريب المخدرات. ولا تزال الأبحاث جارية للعثور على آثار السبعينية والقبض على خاطفيها.

وتعود الوقائع إلى يوم الجمعة الماضي 21 جوان بمدينة عين في تريفوكس قرب ليون.

وفي حوالي الساعة السادسة صباحًا، دخل أربعة أشخاص، كانت وجوههم مغطاة بأقنعة للرأس. وهم يستخدمون الأسلحة النارية، إلى منزل عائلة.

وقام المشتبه بهم الأربعة باختطاف الضحية ووضعوها في صندوق سيارتهم قبل أن يغادروا المكان على وجه السرعة ولاذوا بالفرار.

علاوة على ذلك، تم فتح تحقيق وأوكل إلى خدمات وحدة تحديد الهوية الجنائية، وكذلك إلى قسم الأبحاث في ليون.

ولا تزال الأبحاث جارية، لكن لم يتم بعد تحديد هوية مرتكبي عملية الاختطاف هذه.