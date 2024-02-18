اختطف فتاة قاصر واحتجزها بقبو عمارة.. 10 سنوات سجنا لـ”حرودي”

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد المتهم الموقوف المدعو ” ر.ت.مصطفى” بعقوبة 10 سنوات سجنا عن جناية اختطاف واحتجاز طفل قاصر بالعنف والتهديد ليلا وفي الطريق العمومي. جناية محاولة الفعل المخل بالحياء بالعنف على قاصر وجنحة تسليم قاصر المخدرات قصد الاستهلاك الشخصي.

كما برأت ذات الهيئة القضائية المتهم الثاني الموقوف “ت.ع.ق ” من التهم المنسوبة اليه.

تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ : 04-07-2022 على الساعة ال4.30 صباحا تقدم المدعوين “ب.ش.صابر” و “غ. محمد”، إلى مصالح أمن باب الوادي للابلاغ عن تعرضهما للتهديد بالسلاح الأبيض المتبوع باختطاف طفلة قاصر واحتجازها داخل قبو بالعمارة من طرف ثلاثة اشخاص مجهولين.

على إثر ذلك تنقل عناصر الأمن الى العمارة وبمدخلها عثروا أمام باب القبو على بطاقة تعريف وطنية تخص المدعو “ت. عبد القادر” ، وعند طرقهم باب القبو، فتح المدعو “ت. مصطفى” المكنى “حرودي”، وبدأ يلوح بالسكين وتمكنوا من السيطرة عليه وإخراج القاصرة المسماة” دنيا .ل” .

و تم العثور بحوزة الخاطف على خمسة حزم من المخدرات الصلبة نوع هيروين يقدر وزنها ب 15 8 غرام و مبلغ قدره 8000 دج.

وخلال التحقيق صرح المدعو ” صابر” أنه قبل يوم على الساعة (14:30) إتصل بصديقته “دنيا” التي يعرفها منذ سنوات عبر تطبيقة “الانستغرام”، وطلب منه ملاقاته بغابة “ديكار” وبعد لقائها نقلها على متن دراجته النارية الى شاطئ الرايس حميدو أين مكثا الى غاية الساعة الثامنة ليلا ثم إصطحبها الي مدينة باب الوادي لملاقاة صديقتها المسماة “خديجة” بغرض المبيت عندها.

مضيفا أن ” خديجة” وأخبرته أنها سترسل شخص لكي ينقل ” دنيا” اليها، وبعد ذلك حضر اليهما المدعو “غ.محمد ” علي متن دراجة نارية فترك المسماة دنيا ليلي برفقته وغادر المكان . و في نفس اليوم التقى بالمدعو “أسامة” الذي أخبره أن أشخاصا قاموا بإختطاف “دنيا.ل” تحت التهديد بالسلاح الأبيض، فتوجه إثر ذلك رفقة المدعو غربي محمد الى مقر الأمن الشرطة للتبليغ عن ذلك.

واعترف المدعو “ت. مصطفى ” بحيازته الهيرويين المضبوط عنده ملك له، أما الفتاة القاصرة فإنه ليلة الوقائع في حدود منتصف الليل، كان مارا برفقة قريبيه ” ت. عبد القادر ” و” عمر ” بباب الوادي لما شاهدوا الفتاة القاصرة رفقة شخص آخر بالقرب من القبو الذي يستغله، فتقدموا منهما وأشهر سكينا وأظهر ابن عمه تد” ت عبد القادر ” بطاقته المهنية، ثم أدخل الفتاة الى القبو وأغلق بابه ثم سلمها كمية من مخدر الهيروين فاستهلكته تحت تأثير الخوف ثم أمرها وبعد محاولته الاعتداء عليها جنسيا سمع طرقا علي باب القبو، ولما قام بفتحه تم توقيفه من طرف عناصر الشرطة.