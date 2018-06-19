اختفاء أكثر من 3 آلاف مسكن “سوسيال” في بومرداس والبليدة !

ولاة الجمهورية يكشفون عن مشاريع «منسية» لم يتسلموها بسبب غياب المتابعة

دواوين الترقية والتسيير العقاري لم تقم بإعلام الولاة بها ولم تسلم تقارير بخصوصها

تكشف وثائق، تحوز عليها النهار، عن وجود مساكن اجتماعية انتهت بها جميع الأشغال منذ أكثر من 10 سنوات، إلا أنها بقيت منسية ولم توزع، وذلك بسبب غياب المتابعة من طرف مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي لم تقم بدورها بإعلام الولاة بجميع المساكن الشاغرة.

وحسب ذات الوثائق، فإنه تم أخذ عينة من ولايتي بومرداس والبليدة، حيث تم إحصاء أكثر من 2690 مسكن اجتماعي أنجزت بالولاية الأولى بين سنتي 2000 و2013، وأكثر من 750 بالولاية الثانية جرى إنجازها وتسليمها بعدما بلغت نسبة الأشغال فيها 100 من المئة.

وحسب ذات التقارير، فإن المساكن المنجزة بصيغة السكن العمومي الإيجاري انتهت بها الأشغال منذ عشر سنوات، إلا أنها بقيت «مخفية» ولم يتم توزيعها، وذلك بسبب غياب المتابعة من طرف دواوين الترقية والتسيير، التي كان عليها إعلام الولاة أثناء الانتهاء من كل الأشغال، وذلك لضمان توزيع المساكن الاجتماعية على أصحابها كون صلاحية توزيعها تعود إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه من بين الأسباب التي تجعل الولاة لا يقومون بتوزيع المساكن مباشرة بعد الانتهاء من الأشغال، هي تماطل مديريات السكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري في تسليم المشاريع وإدراجها ضمن المساكن الجاهزة للتوزيع.

وفي هذا الصدد، كانت الحكومة قد أمرت ولاة الجمهورية بالإسراع في توزيع المساكن الاجتماعية الجاهزة، والتي تحصي وزارة السكن والعمران والمدينة منها نحو 350 ألف مسكن بمختلف الصيغ، منها 50 ألف مسكن وزعت قبل العيد في عديد ولايات الوطن وتم تسليمها لأصحابها في أسرع وقت ممكن، تفاديا لأي احتجاج أو ضغوط خلال الفترة المقبلة.

ويأتي قرار الحكومة من أجل التسريع في وتيرة توزيع المساكن الجاهزة بجميع ولايات الوطن، تفاديا لتأخير العملية كونها تزيد من أعباء الحكومة في الظرف الحالي، كون وزارة السكن والعمران والمدينة مسؤولة عن هذه الأخيرة وملزمة بحراستها إلى غاية تسلمها من قبل وزارة الداخلية والجماعات المكلفة بتوزيع هذه المساكن على المستفيدين منها، حيث أن مسؤولية وزارة السكن تنتهي بمجرد الانتهاء من المشروع بشكل كلي.