اختفاء التلميذ “يوسف” في ظروف غامضة في السوڨر بتيارت

تعيش منذ أمس الإثنين عائلة عباس القاطنة ببلدية السوڨر حالة من القلق بعد اختفاء ابنها يوسف البالغ من العمر 14 سنة.

وقال أحد أقربائه في إتصال مع النهار ان إبنهم يوسف عاد الى مسكنهم قادما من متوسطة مزيان بشير حيث يزاول دراسته في حدود الساعة الرابعة و نصف.

وبعد ان ترك محفظته خرج في حدود الساعة الخامسة ومنذ ذلك الوقت لم يظهر عليه أي خير.

مما جعلت عائلته تشرع في عملية بحث واسعة وابلغت مختلف المصالح الامنية التي شرعت في تحريات لمعرفة ملابسات اختفاء الطفل يوسف.

الذي اكد قريبه ان الطفل يوسف كان يعيش ظروف عادية و لم بتعرض لاي ضغط من عائلته الامر الذي أثار تخوفهم عن سبب هذا الاختفاء اامفاجيء.