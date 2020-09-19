أعلنت المنظمة الوطنية لحماية الطفولة، اليوم السبت، عن اختفاء الفتاتين”آية” و”شهيناز” من الخرايسية بالعاصمة في ظروف غامضة.

وأفادت المنظمة الوطنية لحماية الطفولة، أن الطفلتين الصديقتين “آية” و”شهيناز” تبلغان من العمر 13 و14 سنة على التوالي.

وحسب ذات المنظمة، فقد خرجت الفتاتين من المنزل العائلي بالخرايسية بالجزائر العاصمة يوم الجمعة 18سبتمبر 2020 على الساعة 11:30.

ولم تعد الفتاتين المختفيتين آية وشهيناز الى حد الساعة الى منزلهما العائلي، منذ صباح أمس الجمعة.

ودعت المنظمة كل من رأى الفتاتين الاتصال بالأمن الوطني أو الدرك أو الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.