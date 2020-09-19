اختفاء الفتاتين”آية” و”شهيناز” من الخرايسية بالعاصمة في ظروف غامضة

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
اختفاء الفتاتين”آية” و”شهيناز” من الخرايسية بالعاصمة في ظروف غامضة
بقلم نسرين محفوف

أعلنت المنظمة الوطنية لحماية الطفولة، اليوم السبت، عن اختفاء الفتاتين”آية” و”شهيناز” من الخرايسية بالعاصمة في ظروف غامضة.

وأفادت المنظمة الوطنية لحماية الطفولة، أن الطفلتين الصديقتين “آية” و”شهيناز” تبلغان من العمر 13 و14 سنة على التوالي.

وحسب ذات المنظمة، فقد خرجت الفتاتين من المنزل العائلي بالخرايسية بالجزائر العاصمة يوم الجمعة 18سبتمبر 2020 على الساعة 11:30.

ولم تعد الفتاتين المختفيتين آية وشهيناز الى حد الساعة الى منزلهما العائلي، منذ صباح أمس الجمعة.

ودعت المنظمة كل من رأى الفتاتين الاتصال بالأمن الوطني أو الدرك أو الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=888709

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com