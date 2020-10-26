اختفاء القاصر “أمال” في حي سيد طاهر بتلمسان

أعلنت المنظّمة الوطنيّة لحماية الطفولة، عن اختفاء الطفلة بوخلفة أمال، والبالغة من العمر 13 سنة، في ولاية تلمسان.

وخرجت أمال من منزلها العائلي، بحي سيد طاهر في تلمسان، صباح أمس الأحد.

ودعت كل من رأى أو لديه معلومات ان يتصل بالأمن الوطني، أو الدرك، إختطاف الأطفال، الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

وقال رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، عبد الرحمن عرعار، إنّه تم تسجيل 13 حالة اختطاف للأطفال خلال العام الجاري.

ولفت المتحدث إلى أن عدة أسباب تقف وراء ظاهرة الاختطاف التي استفحلت خلال السنوات الماضية سيما في سنتي 2011 و2012.

مشيرا إلى أن النزاعات العائلية والرغبة في الانتقام والحصول على الفدية تأتي في الصدارة.

وفي السياق ذاته نوه رئيس شبكة “ندى”، توجه الحكومة نحو سن قانون يشدد العقوبات، بخصوص هذه الظاهرة.