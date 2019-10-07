اختفاء بحارين من سكيكدة عاملين بناقلة للغاز في ظروف غامضة بفرنسا

علمت “النهار أونلاين” أن بحارين يبلغان من العمر 30 و32 سنة ينتميان إلى طاقم باخرة تابعة لشركة سوناطراك.

قد اختفيا فجأة في ظروف غامضة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن البحارين العاملين بباخرة نقل الوقود “الشيخ بوعمامة” التابعة لأحد فروع سوناطراك قد اختفيا في ظروف غامضة خلال تواجدهما بفرنسا.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن البحارين، وهما من سكيكدة، سجل غيابهما بالباخرة، مباشرة بعد عودتها من فرنسا.

وكانت ناقلة الغاز قد أفرغت حمولة قبل أيام في ميناء “بور فوس سور مار” بفرنسا.

وبعد اكتشاف اختفاء البحارين، جرى إبلاغ المصالح المعنية بشكل رسمي.

ورجحت مصادر من الميناء بأن البحارين يكونان قد فضلا البقاء بفرنسا والإقامة هناك بطريقة غير شرعية.