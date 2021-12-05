اختفاء رجل أعمال من تبسة استورد من الصين 4 حاويات معبّأة بألبسة عسكرية!

كشفت مصادر “النهار”، بأن التحقيقات الأمنية التي باشرتها لجنة أمنية عليا مشكلة من قيادة الدرك الوطني والجيش والجمارك، حول ما أطلق عليه إسم “الفضيحة المدوية”، عقب محاولة تمرير حاويات محملة بألبسة عسكرية عبر المعبر الحدودي الجمركي “بوشبكة” جنوب بتبسة، لفائدة “بارون” معروف.

القضية التي هزّت الرأي العام في ولاية تبسة وانتشرت في باقي الوطن عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت، حسب ما تسرب من معلومات، إثر عملية فحص جمركي لأربع حاويات استوردت من الصين مرورا بميناء تونس وصولا برا إلى المركز الحدودي “بوشبكة” جنوب تبسة، وأثناء الشروع في تفتيش الحاويات التجارية من طرف فرقة الجمارك، تم العثور على كمية ضخمة من الألبسة والبدلات العسكرية المشابهة لبدلات عناصر الجيش الوطني الشعبي، مموهة بألبسة عادية، وهو ما تمنعه وتعاقب عليه وفقا للمواد 21 و 22 و 325 مكرر من قانون الجمارك.

وبعد إتمام الإجراءات الجمركية، تعرض المفتش المكلف بملف جمركة الحاويات، إلى تهديدات وضغوطات لم تكشف المصادر عنها، لدفع ذات المفتش الجمركي إلى تمرير البضاعة وتحرير الحاويات، رغم أن البضاعة خطيرة ومخالفة للقانون وتمس بالأمن الوطني.

ومع استمرار الضغوطات على المفتش المكلف بجمركة الحاويات، دفعه الأمر إلى الاستنجاد بمفتش رئيسي للعمليات التجارية ورئيس مفتشية الجمارك بتبسة والمدير الجهوي، ومع ذلك، ازدادت حدّة الضغوطات، وانتقلت إلى تلفيق حجج واهية لمسؤولي الجمارك، ليقوم صاحب البضاعة بالاتصال بذات المفتش الجمركي وشتمه بأشد العبارات، حسب تصريحاته لمسؤوليه، متهما إياه بأنه قام بتحرير 40 حاوية لنفس البضاعة المحظورة من دون القيام بالفحص المادي للبضائع التي تعود لمستورد آخر تكتمت المصادر عن ذكره.

وأمام تصاعد التوتر ضد المفتش الجمركي، قام المفتش الرئيسي للعمليات التجارية بإخطار رئيس مفتشية الجمارك في تبسة، هذا الأخير أعلم المدير الجهوي، لتصل القضية إلى المديرية العامة للجمارك.

وأمام تمسك المفتش المكلف بملف الجمركة بالفحص المادي، تفاجأ بتوقيفه عن العمل من طرف مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك وفق تصريح نسب لذات المفتش، الذي أكد أن توقيفه كان بحجة أنه قام بالاتصال بقائد القطاع العسكري في تبسة لحمايته من الضغوطات، كما قامت مديرية الموارد البشرية بتوقيف مفتش عميد يعمل في مصلحة مكافحة الغش بحجة تورطه في القضية الغامضة وحيازته على تسجيلات صوتية.

وبناءً على هذه المعطيات، كلّفت لجنة مشتركة رفيعة المستوى من أسلاك الدرك والأمن والجيش والجمارك للتحقيق في ملابسات القضية وفك خيوطها الغامضة، ومعرفة وجهة الألبسة العسكرية، حيث تم سماع عدة إطارات في المديرية الجهوية للجمارك في تبسة، منها رؤساء مفتشيات، إلى جانب 50 شخصا، واختفى صاحب الحاويات الذي يتواصل البحث عنه لإتمام التحقيق والكشف عن وجهة البضاعة الحساسة المتمثلة في البدلات والملابس العسكرية المخبأة داخل حاويات مموهة بالألبسة العادية.

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فتحت مصالح الأمن بالعاصمة، تحقيقات في أعقاب سلسلة سرقات متتابعة بمطار هواري بومدين، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الجاري. طالت سيارات مواطنين منهم موظفين، عن طريق كسر مركباتهم على مستوى حظيرة المطار.

لتفلح ذات المصالح، من خلال استغلال كاميرات المراقبة، ومعاينتها لمسرح الجريمة من خلال رفه البصمات، من توقيف مشتبه فيهما إثنين. مع استرجاع العديد من المسروقات محل الجريمة، منها محفظة يدوية تحوي على مبلغ 75 مليون سنتيم. وهاتفين نقالين، وعدة وثائق إدارية منها بطاقة بنك مغناطسية.

وتبين بعد إحالة المشتبه فيهما ويتعلق الأمر بكل من ” ب.زكرياء”، ،” ب.عمر” على جهات التحقيق،أن كلا المشتبه فيهما. بطلين في رياضة النخبة، وحائزين على ميداليات ذهبية، في بطولات عالمية، أحدها مقبل على بطولة في فرنسا الايام المقبلة. كما أن كليهما مشرفين على تدريب الأطفال بالعاصمة.

كما كشفت التحريات في ذات القضية، أن وبعد تقدم ضحيتين اثنتين بشكوى أمام مصالح أمن المطار. في تواريخ مختلفة أولها في 17 نوفمبر المنصرم.

أما الثانية في الفاتح ديسمبر الجاري، إلى عملية سرقة، طالت أغراضها الشخصية المودعة بمركبتيهما.

حيث صرح الضحية الأولى المدعو” ب.عمر” أنه وبعد تعذره عن سحب مبلغ مالي من البنك في مدينة الدار البيضاء. توجه إلى مقر عمله بمطار هواري بومدين، ليتفاجأ بعد لحظات من تعرضه لعملية سطو. تم إخطاره بها من قبل أحدهم، إذ وبعد تفقد سيارته اكتشف اختفاء 75 مليون سنتيم، وهاتف نقال، وبطاقة سحب مغناطيسية.

اما الضحية الثانية ” هشام” فقد صرح بتعرض سيارته للكسر من النافذة، وسرقة حقيبة بها وثائق العمل، وهاتف نقال.

وحسب اعترافات المشتبه فيهما في محاضر سماعهما أمام رجال الضبطية القضائية، اعترفا بأنهما قاما بالترصد للضحية الأولى. منذ تواجده على مستوى البنك بمنطقة الدار البيضاء إلى غاية ولوجه المطار. بغرض تنفيذ العملية، وبعد ركن سيارة ضحيتهما، تولى المتهم ” زكرياء” بكسر السيارة للسرقة.

أما الثاني فكانت مهمته الحراسة، كما جرى الاتفاق بينهما باقتسام المبلغ المالي مناصفة فيما بينهما.

اعترافات المتهمين…

وأمام التماسات المتهمين أمام قاضي محكمة الجنح بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الأحد، للعفو عنهما، باعتبارهما متهمين غير مسبوقين قضائيا. خاصة المتهم الاول “زكرياء ” الذي صرح لهيئة المحكمة بأنه ورط نفسه قضائيا. بسبب ضائقة مالية يمر بها بسبب إقبال والدته على عملية جراحية مستعجلة.

أما شريكه “أيوب” فقد صرح أن ذنبه الوحيد في القضية هو تواجده بالمطار بيوم الوقائع، كونه. قام بإيصال المتهم الاول “زكرياء” إلى المطار باعتباره سائق أجرة غير شرعي ” كلونديستان”.

أما المبلغ الذي ضبط بحوزته والمقدر ب35 مليون، فقط اقرضه إياه زكرياء، لإقباله على منافسة في البطولة المقبلة بفرنسا.

وأمام ما ورد التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق كل متهم، مع الايداع بالجلسة.

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