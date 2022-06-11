اختفاء عشرات الطوابع البريدية من ملفات رخص السياقة في بلدية بسكرة

فتحت مصالح الشرطة في بسكرة تحقيقا حول ملابسات اختفاء طوابع بريدية من ملفات رخص السياقة بالمصلحة المعنية لبلدية عاصمة الولاية.

وعلمت “النهار” أن التحقيق انطلق مؤخرا، وتتولى التحري فيه عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بعد تلقي معلومات حول اختفاء عدد معتبر تجاوز – حسب المعلومات المستقاة – 100 طابع بريدي من مختلف التسعيرات من ملفات رخص سياقة خاصة بالناجحين الجدد، المرسلة من مديرية النقل وآخرين أودعوا ملفات تجديد بطاقاتهم التي انتهت صلاحيتها مرفقة بالرخص القديمة.

ليتفاجأوا عند تقدمهم من مكتب رخص السياقة لسحب وثائقهم الجديدة بعدم وجود الطابع البريدي، حيث وقف المحققون عند عدد كبير من الملفات ينقصها الطابع البريدي، منها ملفات تعود لسنوات سابقة وأخرى جديدة.

ليتم استدعاء مستخدمي المصلحة المعنية ومسؤوليها للتحقيق قصد تحديد ملابسات القضية ومعرفة الفاعلين، بالموازاة مع ذلك، باشرت البلدية تحقيقا إداريا حول الموضوع بغرض تحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات اللازمة.

كما اعتبر نائب رئيس البلدية، حرزلي عبد القادر، القضية متعمدة من أطراف تسعى لخلق البلبلة وتعكير السير الحسن للبلدية، مؤكدا أن الطوابع المختفية مختوم عليها ولا يمكن استعمالها مرة أخرى، كما توعد بأن القرارات ستكون رادعة لكل من يثبت تورطه في القضية.