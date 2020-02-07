اختفاء غامض لتلميذ بقسنطينة

تبحث عائلة بريك من بلدية بكارية شرق ولاية تبسة، عن ابنها رسال عبد الله المولود في سنة 2005 والمتمدرس في السنة الرابعة متوسط بمتوسطة قريبة رابح بعلي منجلي ولاية قسنطينة.

وخرج التلميذ بصفة عادية يوم 4 فيفري الفارط، من أجل الإلتحاق بمقاعد الدراسة إلا أنه من ذلك الحين لم يظهر عنه أي خبر.

وهو الأمر الذي جعل أفراد أسرته يشعرون بالخوف على مصيره ويدخلون في دوامة من الخوف والهلع.

العائلة وعلى لسان عمه ناشدوا الطفل ان يعود الى المنزل لانهم في وضعية مزرية وترجوا كل من رأى أو لديه معلومات عنه أن لا يتأخر في طمأنتهم.