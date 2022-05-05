اختفاء قاصر في ظروف غامضة ببومرداس

اختفى طفل يدعى أنيس بوذراع النوري، يقطن في حي بن شرقي بولاية قسنطينة منذ يوم الجمعة الفارط.

وحسب ما علمته النهار فإن هذا الطفل الذي يبلغ 15 سنة، خرج من منزله العائلي على الساعة السادسة مساء من يوم الجمعة الماضي.

حيث كان متوجها عند الحلاق ليختفي بعدها مباشرة.

طالع ايضا:

عثرت عناصر امن ولاية قسنطينة، ممثلة في الامن الحضري التاسع على الطفل المختفي (ب.م).

والذي يبلغ من العمر 12 سنة، و هو تلميذ يدرس بمتوسطة عبود خيضر بحي بوذراع صالح في قسنطينة حيث مكان اقامته.

وتجدر الاشارة الى ان الطفل اختفى امس في ظروف غامضة اين تم العثور عليه.

حيث تم توجيهه للمستشفى للتأكد من حالته الصحية والإطمئنان التام عليه.

ليتم بعدها تسليمه الى عائلته بعد اكتمال الاجراءات القانونية اللازمة، فيما يبقى التحقيق متواصل لمعرفة اسباب وظروف الاختفاء.

طالع ايضا:قسنطينة ..توقيف شخصين وحجز 14غ كوكايين

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في قسنطينة من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من شخصين. خ.س يبلغ من العمر 38 سنة، ح.أ يبلغ من العمر 30 سنة تمتهن المتاجرة غير الشرعية بالكوكايين الصلبة

تعود تفاصيل القضية إلى قيام أفراد فصيلة الأمن والتدخل بدورية على مستوى محور دوران جبل الوحش بقسنطينة. في حدود الساعة 00:30 صباحا. أين لفت انتباههم سيارة سياحية كانت مركونة بجانب الطريق وعلى متنها الشخصين السالفي الذكر.

وبعد مراقبة الوثائق الإدارية للمركبة وتفتيشهما تفتيشا دقيقا، تمكن عناصر الفصيلة من العثور على كمية من مادة الكوكايين الصلبة. مقدرة بـ 14غ. ومبلغ مالي بحوزة أحدهما قدر ب 793000دج.

ليتم بعدها توقيف الشخصين المشتبه فيهما، وتحويل المركبة إلى المقر. أين تم مباشرة التحقيق معهما من طرف أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة.

بعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية، أين تم إيداعهما الحبس.

طالع أيضا: أفارقة يتنكرون بالحجاب و “الماكياج” لتهريب البشر والكوكايين

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر. بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا من معالجة قضية نوعية كان أبطالها أفارقة رفقة جزائريين.