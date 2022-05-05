اختفاء قاصر في ظروف غامضة ببومرداس
أعلنت عائلة مرموشي اختفاء ابنتهم ياسمين البالغة من العمر 17 سنة. الساكنة بحي قرية ماتوسة بلدية شعبة العامر ولاية بومرداس.
وحسب ما ورد من معلومات، فقد غادرت ياسمين ثانوية حسين آيت احمد ببلدية شعبة العامر على الساعة الثامنة و20 دقيقة. وكانت آخر مرة شوهدت فيها في وسط مدينة شعبة العامر على الساعة العاشرة صباحا ولم تعد لغاية اللحظة.
ودعت عائلة الفتاة المختفية كل من يملك معلومات عنها، أن يتصل بها أو الاتصال بأقرب مركز للشرطة أو الدرك الوطني.
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أمن تلمسان يعلن عن اختفاء الطفل سيف الدين كاري
أعلن أمن ولاية تلمسان البحث عن الطفل كاري سيف الدين البالغ من العمر 8 سنوات والذي اختفى مساء يوم الجمعة على الساعة 10 مساء.
وقد تقدم والد الطفل كاري سيف الدين ببلاغ عن اختفاء ابنه المقيم بحي اولاد بن دامو بمدينة مغنية. والذي سجل اختفاؤه منذ مساء يوم الجمعة بعد العاشرة ليلا.
وحسب ما جاء في ذات البلاغ فإن الطفل كان يرتدي قميصا عسلي اللون مخطط وسروال رمادي اللون.
ودعت شرطة تلمسان كل من يملك معلومات حول اختفاء الطفل القاصر الاتصال بمصالحها على مستوى أمن دائرة مغنية. أو على أحد الأرقام التالية 17-1548-104.
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قسنطينة..اختفاء طفل يبلغ 15 سنة من حي بن الشرقي
اختفى طفل يدعى أنيس بوذراع النوري، يقطن في حي بن شرقي بولاية قسنطينة منذ يوم الجمعة الفارط.
وحسب ما علمته النهار فإن هذا الطفل الذي يبلغ 15 سنة، خرج من منزله العائلي على الساعة السادسة مساء من يوم الجمعة الماضي.
حيث كان متوجها عند الحلاق ليختفي بعدها مباشرة.
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عثرت عناصر امن ولاية قسنطينة، ممثلة في الامن الحضري التاسع على الطفل المختفي (ب.م).
والذي يبلغ من العمر 12 سنة، و هو تلميذ يدرس بمتوسطة عبود خيضر بحي بوذراع صالح في قسنطينة حيث مكان اقامته.
وتجدر الاشارة الى ان الطفل اختفى امس في ظروف غامضة اين تم العثور عليه.
حيث تم توجيهه للمستشفى للتأكد من حالته الصحية والإطمئنان التام عليه.
ليتم بعدها تسليمه الى عائلته بعد اكتمال الاجراءات القانونية اللازمة، فيما يبقى التحقيق متواصل لمعرفة اسباب وظروف الاختفاء.
طالع ايضا:قسنطينة ..توقيف شخصين وحجز 14غ كوكايين
تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في قسنطينة من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من شخصين. خ.س يبلغ من العمر 38 سنة، ح.أ يبلغ من العمر 30 سنة تمتهن المتاجرة غير الشرعية بالكوكايين الصلبة
تعود تفاصيل القضية إلى قيام أفراد فصيلة الأمن والتدخل بدورية على مستوى محور دوران جبل الوحش بقسنطينة. في حدود الساعة 00:30 صباحا. أين لفت انتباههم سيارة سياحية كانت مركونة بجانب الطريق وعلى متنها الشخصين السالفي الذكر.
وبعد مراقبة الوثائق الإدارية للمركبة وتفتيشهما تفتيشا دقيقا، تمكن عناصر الفصيلة من العثور على كمية من مادة الكوكايين الصلبة. مقدرة بـ 14غ. ومبلغ مالي بحوزة أحدهما قدر ب 793000دج.
ليتم بعدها توقيف الشخصين المشتبه فيهما، وتحويل المركبة إلى المقر. أين تم مباشرة التحقيق معهما من طرف أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة.
بعد استيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية، أين تم إيداعهما الحبس.
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تمكنت فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر. بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا من معالجة قضية نوعية كان أبطالها أفارقة رفقة جزائريين.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن القضية تتمثل في الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة من نوع الهرويين والكوكايين. كما تتكون الشبكة من 13 مشتبه فيه. ثلاث منهم من جنسية جزائرية و 10 من جنسية أجنبية تتراوح أعمارهم مابين 20 و 45سنة.
وأضاف البيان، أن التحريات بيّنت أن الشبكة كانت تقوم بتهريب الأشخاص عن طريق التمويه بلباس نسوي مع وضع مساحيق تجميل. حيث يقومون بإخفاء وتمرير مادتي الكوكايين. عن طريق ابتلاعها في شكل كبسولات ليتم بعدها استخراجها عن طريق الفضلات تم مزجها بمواد صيدلانية وترويجها في الوسط الحضري بما يعرف بمادة “الشوشنا”.
وتتكون هذه الشبكة من 14 مشتبه فيه، أربعة منهم من جنسية جزائرية و10 أخرين من جنسية أجنبية تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 45 سنة. حيث وبعد عرض المشتبه فيهم على الطاقم الطبي بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا. بينت الفحوصات وجود أجسام غريبة داخل أحشائهم ليتم إستخراجها من قبل ذات المصالح.
وأسفرت العملية عن ضبط وحجز 780 غ من الهيرويين، 670غ من الكوكايين، 50غ من القنب الهندي، سيارتين ،13 هاتف نقال ،مبلغ مالي يقدر بـ 86000 دينار جزائري و 100 أورو. مواد صيدلانية ومعدات تستعمل في المزج التحضير للمخدرات.
وقامت ذات المصالح بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية بتقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. عن تهمة جناية استيراد المخدرات والاتجار بها بطريقة غير مشروعة. التهريب مع الإتجار بالبشر. وتهريب مهاجرين ضمن جماعة إجرامية منظمة، إيواء ونقل مهاجرين غير شرعيين.