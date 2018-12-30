اختفاء قاصر في ظروف غامضة منذ 24 ساعة بالمسيلة

اختفى قاصر عن الأنظار، منذ 24 ساعة، بولاية المسيلة، حيث خرج في حدود الساعة السابعة صباحا من منزلهم، متجها إلى المدرسة القرآنية، ولم يرى له أثر من حينها.

الطفل يدعى تمام بشيري، ابن الشيخ عبد الباسط بشيري، إمام مسجد خالد ابن الوليد، بأولاد دراج، بالمسيلة، يدرس بالسنة الرابعة متوسط.

وحسب ما أورده والده للنهار، فقد توجه رفقته، لآداء صلاة الصبح بالمسجد، ورجعا سويا إلى المنزل، أين اتصل بالحلاق، وأخبره أنه سيرسل له ابنه المفقود.

وأضاف والد تمام ” بعد مرور ساعة من الزمن، استغربت وانتابني قلق شديد، حيث اتصلت بالحلاق الذي أرسلت له إبني، وأخبرني أنه كان بانتظاره، لكنه لم يأتي”.

فقام بعدها بالاتصال بعائلته، ظنا منه أنه ربما ذهب لزيارتهم دون إخبار أهله، كما فتش عنه بأرجاء الحي، إلا أن ابنه لم يظهر.

وقد قام والد الطفل تمام، بتبليغ الجهات القضائية، عن اختفاء ابنه، التي باشرت فورا عملية البحث، داعيا المواطنين إلى التبليغ في حال العثور على ابنه.