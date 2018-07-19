اختفاء كأس الجزائر من مقر اتحاد بلعباس والإدارة تهدد باللجوء إلى العدالة

أحدث اختفاء كأس الجمهورية التي توج بها فريق اتحاد بلعباس الموسم الماضي حالة طوارئ في الفريق، حيث كشف المساهم والعضو الفعال في إدارة اتحاد بلعباس، عايدة بلقاسم، أن مجلس إدارة الشركة منح المسيرين السابقين ثلاثة أيام لإعادة كأس الجمهورية إلى مقر النادي وإلا ستضطر الإدارة الحالية إلى رفع دعوى قضائية ضدهم بتهمة سرقة كأس الجمهورية.

وقال المساهم عايدة لـ«النهار» أن موضوع اختفاء الكأس خطير وسابقة في تاريخ النادي، موضحا أن المساهمين تساءلوا عن مكان تواجد الكأس وطالبوا المناجير العام السابق، حفاف رضوان، بمعلومات حول مصيرها، غير أنه لم يعط الإدارة أي تفاصيل حول مكان تواجدها، خاصة أنها جابت جميع ولايات الغرب الجزائر منها وهران ومعسكر وتلمسان، قبل أن تتحول إلى العاصمة ومن ثم اختفت نهائيا. ومن جهة أخرى، قال المتحدث إن الإدارة لن تبقى مكتوفة الأيدي، بل ستتخذ جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها استرجاع الكأس ومحاسبة من تسبب في مهزلة تنقلها من حي لآخر. ومن جهة أخرى، قال الإداري وراد الزين أن الكأس صالت وجالت كل المناطق والأماكن العمومية، قبل أن يتم تداولها بين اللاعبين لأخذ الصور التذكارية. وحسبما قيل، فإن الحارس السابق طوال هو آخر لاعب كانت بحوزته، وقد ربط إمكانية إعادتها إلى مقر النادي بإقدام الإدارة على تسديد مستحقاته التي يدين بها، وأوضح محدثنا أن الوحيد الذي يعرف مكان الكأس هو المناجير السابق حفاف رضوان، بإعتباره كان المشرف عليها خلال الاحتفالات.