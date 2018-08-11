اختفاء محرك قارب «حراڤة» محجوز من مقر «كوميسارية» في وهران !

مصالح مفتشية الشرطة فتحت تحقيقا داخليا

فتحت مفتشية الشرطة التابعة للأمن الولائي بوهران تحقيقا داخليا، بعد تفجير فضيحة داخل مقر أمن دائرة عين الترك.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى النهار، فإن تحقيقات مفتشية الأمن الوطني جاءت على خلفية اكتشاف اختفاء محرك يستعمل في رحلات «الحرڤة».

وأوضحت مصادر «النهار» أن المحرك قد جرى حجزه في وقت سابق، عندما تم تنفيذ عملية توقيف مست أحد مهربي البشر، وهي العملية التي انتهت بحجز قارب مع محركه.

وقالت المصادر إن المحرك المختفي من علامة «ياماها» ويعمل بقوة 40 حصانا، حيث كان موجودا على مستوى مصلحة المحجوزات بمقر أمن دائرة عين الترك، قبل تسجيل اختفائه.

ومن المتوقع أن يجري سماع أقوال عدد من العاملين والمسؤولين داخل مقر أمن الدائرة، في إطار التحقيقات حول هذه القضية.