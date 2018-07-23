اختفاء مفاجئ لرضيعة تونسية في حفل فنّي ساهر بالقالة

شهد حفل فني مقام في مدينة القالة، أول أمس حادثة إختفاء مفاجئ لرضيعة في عمرها الثاني، كانت برفقة عائلتها التونسية للسياحة في الجزائر .

وعلى إثر الحادثة تقدّم صباح اليوم الإثنين، في حدود الساعة الثالثة والد الرضيعة المختفية وهو أب تونسي بشكوى رسمية أمام أمن دائرة القالة.

للتبليغ عن فاجعة اختفاء ابنته الرضيعة، مفيدا بأنها كانت برفقة عماتها وهن تونسيات حضرن الحفلة الفنية بالقالة.

في الوقت الذي كان فيه هو متواجدا رفقة زوجته في تونس.

و حسب أصداء من محيط العائلة التونسية، فإن خلافا عائليا بين الزوجين و عائلتيهما، حيث يتواجدون في الجزائر بغرض السياحة.

و عقب الشكوى المودعة تأهبت مصالح الأمن للبحث عن الرضيعة، وفتح تحقيق حول ظروف إختفائها بدءا باستدعاء أفراد العائلة المتواجدة بالقالة،

لأجل فك لغز خيوط القضية والعثور على الطفلة المختفية.