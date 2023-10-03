اختفاء ممثل جزائري في ظروف غامضة بفرنسا وعائلته تطلق نداء بحث

أطلق والدا الممثل الجزائري مروان بيريني من مسلسل “Plus belle la vie” نداء للمساعدة أمس الاثنين. “على أمل الحصول على إشارة”، والذي اختفى منذ بداية أوت الماضي.

حالة من القلق الضيق الشديد، بعد ما يقرب من شهرين من اختفاء ابنهما – في اليوم التالي لحادث سيارته في سون ولوار – نشر والدا مروان بيريني رسالة يوم الاثنين طلبوا فيها من ابنها ممثل Plus belle la life “العودة”.

وفي المساء، وصفت محاميتهما راشيل فلور باردو حالتهما على قناة BFMTV حيث قالت “لديهما رغبة واحدة فقط. أن يتم القيام بكل شيء للعثور على ابنهما. لقد مر الآن شهرين منذ أن ليس لديهما أي أخبار عنه على الإطلاق”.

في سرية تامة منذ بداية القضية، أجرى مكتب المدعي العام في ماكون تحقيقًا قضائيًا بشأن اختفاء مثير للقلق.

وكتب والدا الممثل الجزائري المختفي “مروان، ابننا، واجه مخاوفك. من حقك أن تبكي، لكن عد إلى طريقك. ثق بنفسك، آمن بأحلامك، حتى تلك التي لا تقولها”.

وذكروه: “اعلم أنه ليس كل العواصف تأتي بالضرورة لتدمر حياتنا… أنت فريد، أنت رائع، نحن نحب ضحكتك. ونحب كل الابتسامات نحن نحبك ونؤمن بك! ارجع! نحن بحاجة إليك!”.

حيثيات الاختفاء

للتذكير، في أوت الماضي، تعرضت امرأة شابة تبلغ من العمر 37 عامًا للدهس، بواسطة مركبة 4 × 4 في ماكون (Saône-et-Loire). من طرف الممثل الجزائري مروان بريني والذي يعتبر المشتبه به الرئيسي في هذه القضية.

وعانت الضحية ، التي أصيبت بجروح خطيرة من كسور عديدة، سببت لها عجزا لمدة 28 يومًا من ITT.

أما سائق المركبة فقد هرب بعد الحادث ولا يزال مطلوبا لدى الشرطة في فرنسا.

وبحسب “جورنال دو سون-لوار”، يُشتبه في أن الأخير دهس امرأة شابة في 3 أوت. وهرب عند حوالي الساعة 11 مساءً. في ماكون، حيث كانت الشابة تمشي مع كلبها عندما صدمتها بعنف سيارة رباعية الدهس.

وتم فتح تحقيق وهو مستمر ، لكن التهم معلقة على مروان بريني. ولسبب وجيه. سيارة مرسيدس التي تم العثور عليها بالقرب من مكان الحادثة تعود إلى الممثل.

وبينما كان من المقرر أن يستمع المحققون إليه. كان مروان بريني قد غادر منزله متجهًا نحو جنوب فرنسا.

الشاب البالغ من العمر 34 عامًا غائب أيضًا عن وسائل التواصل الاجتماعي. حيث يعود تاريخ نشره الأخير إلى 26 جويلية. أين تحدث عن شقيقه الذي قُتل في عام 2013.

وكشفت العناصر الأولى لهذه التحقيقات أن سائق هذه السيارة لم يحاول تفادي الضحية وقت وقوع الحادث. بل دهسها عمدا وهرب على الفور.

واختفى الممثل منذ يوم وقوع هذا الحادث، وبسبب القلق. أطلقت عائلته إشعارًا بالاختفاء متوقعين أن يسلم نفسه في النهاية.