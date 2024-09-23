اختفى 60 يوما.. قط يعثر على أصحابه بعد قطع مسافة 1300 كيلومتر

تم العثور على القطة راين بو من قبل أصحابها بعد اختفائها لمدة 60 يومًا. وقطعت القطة مئات الكيلومترات لتجد أصحابها في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

في الولايات المتحدة، فقد بيني وسوزان أنغيانو قطتهما راين بو أثناء إقامتهما في حديقة يلوستون الوطنية. كما روت شبكة إن بي سي نيوز.

أثناء تخييمهم، هرب الحيوان إلى الأشجار، ولم يظهر مرة أخرى. لعدة أيام، بحث ملاك “راين بو” عنه، دون جدوى. وقال المالك لـ KSBW: “كان علينا المغادرة بدونه”.

وفي الموقع، نصحهم أحد الحراس بعدم الانتظار لفترة طويلة، وأخبرهم بوجود ذئاب القيوط في المنطقة. لذلك كانت فرضية وقوع حادث مؤسف متوقعة بقوة.

وتم فحص رقاقته في ملجأ في روزفيل، كاليفورنيا. مكان يقع على بعد حوالي 1300 كيلومتر من المكان الذي فقده فيه الزوجان. وعثرت امرأة على الحيوان المفقود في أحد الشوارع.

وقالت سوزان لوسائل الإعلام المحلية: “لقد كان منهكاً حقاً”. “ربما لم يكن لديه الكثير من الطاقة للذهاب إلى أبعد من ذلك.”

ووفقًا للجمعية الطبية البيطرية الأمريكية. يتم فقدان أو سرقة ما يقرب من 10 ملايين كلب وقطط كل عام في الولايات المتحدة.

في الملاجئ، تجد قطة واحدة فقط من بين كل 50 قطة مالكها، ولكن بفضل شريحة إلكترونية. يتمكن اثنان من كل خمسة تقريبًا من العثور على أسرتهما.