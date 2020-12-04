اختلاط البنزين بالمياه في محطة خروبة يتسبب في تعطل 22 سيارة.. القصة الكاملة

كشف عبد الحكيم برادعي، مدير الفرع التجاري بمؤسسة نفطال، حصريا لقناة النهار تفاصيل اختلاط البنزين بالمياه في محطة خروبة.

وأشار المتحدث أن التحريات الاولية، التي قامت بها الفرق المختصة، أمس الخميس، أثبثت تسرب المياه في صهريج البنزين.

وأرجع عبد الحكيم برادعي السبب الى الامطار الغزيرة التي تهاطلت في ولاية الجزائر.

وبعد التبليغ عن الحادث –يضيف- تنقلت الفرقة التقنية الى محطة خروبة لمعاينة الحادث، وتحققت من تسرب الماء الى صهريج البنزين.

وأضاف “كانت هناك 22 سيارة تعطلت بسبب اختلاط الماء بالبنزين، وكانت هناك سيارات خرجت من المحطات قمنا برفعها”.

وقامت الفرقة الميكانيكية الليلية الخاصة بتصليح السيارات الى غاية الساعة الثالثة صباحا، حتى استطاعت استخراج الماء المختلط بالبنزين.

وتابع “أخذنا أرقام هواتف المتضررين وترقيم سياراتهم، ونحن في اتصال معهم في حال تعطل السيارة مرة اخرى لهذا السبب”.

وأكد مدير الفرع التجاري بمؤسسة نفطال أنه لن يكون هناك تعويض مادي للمتضررين.

وقال “في حال تعطل السيارة مرة أخرى لهذا السبب، يقوم المتضرر بتصليحها، ويأتينا بالفاتورة حتى نقوم بدفعها بدلا عنه”.