اختناق أم وبناتها الثلاث بغاز “CO” في البليدة

تعرضت أم وبناتها الثلاث للإختناق بغاز احادي أكسيد الكربون، داخل منزل العائلة بحي النخيل في البليدة.

وحسب بيان للحماية المدنية لولاية البليدة، فإن الأم وبناتها الثلاث تعرضن للإختناق بغاز أحادي الكربون CO المنبعث من سخان الماء داخل المنزل.

وتسبب حادث الاختناق في اصابة الأم التي تبلغ من العمر 37 سنة بفقدان لوعيها وغثيان، وإصابة بناتها الثلاث البالغات من العمر 12 سنة و7 سنوات وسنتين بصداع.

وبعد تدخل عناصر الحماية المدنية، تم تهوية المنزل وإزالة الخطر وإسعاف الصغار وإجلاؤهم في حالة صحية جيدة لإجراء الفحوصات التكميلية نحو مستشفى بن بو العيد.

فيما تم إسعاف الأم وإجبارها نحو القطاع الصحي ببوعرفة تحت تركيز الأكسجين.