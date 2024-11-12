اختناق امرأتين بالغاز السام بالجلفة

أصيب شخصين بضيق في التنفس جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من قناة صرف الغازات للمدفأة بحي البساتين ببلدية و دائرة الشارف ولاية الجلفة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من قناة صرف الغازات للمدفأة بحي البساتين ببلدية و دائرة الشارف.

حيث خلف الحادث تسمم شخصين من جنس انثى يبلغان من العمر 24 سنة و51 سنة. لهما ضيق في التنفس تم اسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

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