اختناق شخصين إثر حريق مهول شب بمصنع في غرداية

أُصيب شخصان باختناق جراء حريق شبّ على مستوى مصنع لانتاج الحنفيات البلاستيكية بالمنطقة الصناعية بونورة ولاية غرداية.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 22سا57د، من أجل إخماد حريق شب داخل مصنع لانتاج الحنفيات البلاستيكية بالمنطقة الصناعية بونورة بلدية و دائرة بونورة.

حيث خلّف الحريق إصابة شخصين باختناق، تم اسعافهما بعين المكان و تم نقل ضحية واحدة إلى مستشفى سيدي أعباز .

كما سخّرت الحماية المدنية لذلك 05 شاحنات إطفاء، 02 سيارات إسعاف.

وحسب المصدر نفسه، تم إخماد الحريق على الساعة 02سا25د ومنع انتشاره الى باقي أنحاء المصنع .

فيما تبقى عملية التبريد والازالة متواصلة.