اختناق شخصين بالغاز السام في المسيلة

أصيب شخصان بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من المدفأة داخل منزل، بحي 1000 مسكن الآثير، ببلدية و دائرة المسيلة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 00سا 23د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة داخل منزل، بحي 1000 مسكن الآثير، ببلدية و دائرة المسيلة.

مشيرة أن الحادث خلّف تسمم شخصين، لهما ضيق في التنفس، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور