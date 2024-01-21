اختناق شخصين بالغاز السام في سطيف

أصيب شخصين بتسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي المعبودة بلدية و دائرة سطيف، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن الإسعافات تدخلت على الساعة 22سا58د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء بحي المعبودة بلدية و دائرة سطيف.

وخلف الحادث تسمم شخصين ذكر و أنثى يبلغان من العمر 17سنة و 30 سنة. تم اسعافهما و نقلهما الى المستشفى المحلي، حسب ذات المصادر .

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