إعــــلانات
أخبار الجزائر

اختناق شخصين بالغاز السام في سطيف

بقلم عايدة.ع
اختناق شخصين بالغاز السام في سطيف
  • 324
  • 0

أصيب شخصين بتسمم  بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي المعبودة بلدية و دائرة سطيف، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، أن الإسعافات تدخلت على الساعة 22سا58د، من أجل حادث تسمم  بغاز أحادي اكسيد الكربون. المنبعث من سخان الماء بحي المعبودة بلدية و دائرة سطيف.

وخلف الحادث تسمم شخصين ذكر و أنثى  يبلغان من العمر 17سنة و 30 سنة.  تم اسعافهما و نقلهما الى المستشفى المحلي، حسب ذات المصادر .

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/DcyIV
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر