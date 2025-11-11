اختناق عائلة كاملة بالغاز السام في سطيف

أصيب 4 أفراد من عائلة واحدة بتسمم بغازأحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بالمكان المسمى حي الخمسات، بلدية عين أزال بولاية سطيف.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت مصالحنا على الساعة 09سا58د إثر حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة، بالمكان المسمى حي الخمسات، بلدية ودائرة عين أزال.

حيث خلف الحادث تسمم عائلة تتكون من 04 أفراد ( امرأة + 03 أولاد )، يعانون من صعوبة في التنفس. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

