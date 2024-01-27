اختناق عائلة كاملة بالغاز السام في عين الدفلى

أصيب أفراد عائلة كاملة بضيق في التنفس، جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي الباب الغربي بلدية و دائرة مليانة ولاية عين الدفلى.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا45د . من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي الباب الغربي بلدية و دائرة مليانة.

وأشار المصدر أن الحادث خلف تسمم 03 أفراد من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس. تتراوح أعمارهم ما بين سنة واحدة و 35 سنة ،تم اسعافهم و نقلهم إلى مستشفى مليانة .

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