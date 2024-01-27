اختناق عائلة كاملة بالغاز السام في عين الدفلى
بقلم عايدة.ع
أصيب أفراد عائلة كاملة بضيق في التنفس، جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي الباب الغربي بلدية و دائرة مليانة ولاية عين الدفلى.
وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا45د . من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي الباب الغربي بلدية و دائرة مليانة.
وأشار المصدر أن الحادث خلف تسمم 03 أفراد من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس. تتراوح أعمارهم ما بين سنة واحدة و 35 سنة ،تم اسعافهم و نقلهم إلى مستشفى مليانة .
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