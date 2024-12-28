اختناق عائلة من خمسة أفراد بغاز أحادي أكسيد الكربون في معسكر

تعرضت عائلة مكونة من خمسة أفراد إلى حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، اليوم، في حي 30 سكن بشارع طوبال بناير ببلدية ودائرة عين فارس، ولاية معسكر.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد وقع الحادث في الساعة الثالثة وعشرين دقيقة بعد الظهر، نتيجة تسرب الغاز من سخان الماء داخل المنزل. وتسبب الحادث في إصابة أفراد العائلة، وهم الأب والأم وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و59 سنة، بضيق شديد في التنفس.

وتدخلت فرق الحماية المدنية فور تلقي البلاغ، حيث تم إسعاف الضحايا ميدانيًا قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.