اختناق عائلة من 6 أفراد بالغاز في باتنة

تعرضت عائلة كاملة من 6 أفراد لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد الطهي بالمكان المسمى مشتة جر النعام، بلدية تالخمت، في ولاية باتنة.

من جهتها أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت لأجل إسعاف 06 أشخاص من عائلة تعرضوا لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث من موقد الطهي بالمكان المسمى مشتة جر النعام، بلدية تالخمت، دائرة رأس العيون.

مشيرة أن الحادث أسفر عن تسمم 06 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم مابين 02 سنتين و40سنة. لهم ضيق في التنفس وحالات غثيان تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

