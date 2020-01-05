اختناق 11 شخصا بالغاز خلال 24 ساعة ببرج بوعريريج

أصيب 11 شخصا باختناق بغاز أحادي الكربون، خلال 24 ساعة الماضية بولاية برج بوعريريج.

وحسب بيان مديرية الحماية المدنية، فقد تدخل المركز المتقدم وسط المدينة لأجل اسعاف مختنقين بتجزئة حناشي بلدية ودائرة برج بوعريريج.

وتتراوح أعمار المختنقين الخمسة بين 18 سنة و 65 سنة، لهم دوار في الرأس وغثيان وصعوبة في التنفس.

وقدمت لهم الإسعافات الأولية، مع جرعات من الأكسجين، وتحويلهم الى مستشفى البرج.

كما تدخل المركز المتقدم وسط المدينة، على الساعة 3 صباحا، لاسعاف مختنقين بحي مراد رابح، بلدية ودائرة برج بوعريريج.

وتتراوح أعمار المختنقين الستة بين 4 سنوات و 48 سنة، لهم دوار في الرأس وغثيان وصعوبة في التنفس.

وقد قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان مع تقديم جرعات من الأكسجين، وتحويلهم الى مستشفى برج بوعريريج.