اختناق 3 أشخاص بالغاز السام بالنعامة

أصيب ثلاثة (03) أشخاص باختناق جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء ببلدية و دائرة النعامة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن اسعافاتها تدخلت مصالحنا على الساعة 00سا04د، من أجل تسمم 03 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء ببلدية ودائرة النعامة.

حيث خلف الحادث تسمم 03 أشخاص من عائلة واحدة لهم صعوبة في التنفس تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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