اختناق 3 أشخاص بالغاز السام بسعيدة

تعرض ثلاثة (03) أشخاص لحادث تسمم ببغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي 80 مسكن بلدية و دائرة أولاد ابراهيم بولاية سعيدة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 09سا35د ، من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة بحي 80 مسكن بلدية و دائرة أولاد ابراهيم.

حيث خلف الحادث تسمم 03 أشخاص من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس، تتراوح أعمارهم بين 21 و 43 سنة. تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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