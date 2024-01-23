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أخبار الجزائر

اختناق 3 أشخاص بالغاز السام بسعيدة

بقلم عايدة.ع
اختناق 3 أشخاص بالغاز السام بسعيدة
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تعرض ثلاثة (03) أشخاص لحادث تسمم ببغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بحي 80 مسكن  بلدية و دائرة أولاد ابراهيم بولاية سعيدة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 09سا35د ، من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة بحي 80 مسكن  بلدية و دائرة أولاد ابراهيم.

حيث خلف الحادث تسمم 03 أشخاص من عائلة واحدة  لهم ضيق في التنفس، تتراوح أعمارهم بين 21 و 43 سنة. تم اسعافهم و نقلهم  إلى المستشفى المحلي.

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